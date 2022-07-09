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السبت، 09-07-2022 03:25 م

نوال الزغبي بإطلالة من كاليفورنيا و تعايد متابعيها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صوراً لها من كاليفورنيا وتوجهت بمعايدة متابعيها بمناسبة عيد الاضحى قائلة: "أضحى مبارك".

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ظهرت الزغبي وهي ترتدي فستان باللون الرمادي الغامق ظهره مكشوف وما لفت في إطلالتها المكياج الذي طبقته وأتى متناسقاً مع لون بشرتها. سرحت الفنانة شعرها بتسريحة ذيل الحصان وبدت واقفة في لوبي احد الفنادق.


الصورة حازت على عدد كبير من الاعجابات وعلق عليها المتابعون متغزلين بجمال الزغبي، كتبت ابنتها تيا ديب: "خلابة" بينما علقت مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة فوصفتها: "جميلة جميلة".

 


 

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