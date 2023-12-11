بعد أيام من وفاة شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن مرض والدتها

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرّض والدتها لوعكة صحية، وذلك بعد أيام قليلة من رحيل شقيقتها الكبرى المنتجة ناهد فريد شوقي، وطلبت رانيا من متابعيها وجمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء.

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ونشرت رانيا صورة تحمل دعاء لوالدتها قالت فيه: "اللهم اشف أمي واغرس في نبضاتها راحة وفي جسدها عافية وهون عليها الألم والتعب وأبدله بعافية تسري في جسدها"، وكتبت تعليقاً على الدعاء: "اللهم اشفِ كل مريض يا رب".



لها

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