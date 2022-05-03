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الثلاثاء، 03-05-2022 12:20 م

بعد الاختيار 3 .. ياسر جلال يحسم الجدل حول اعتزاله الفن

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الوكيل الإخباري-بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الاختيار 3” طالت الفنان ياسر جلال الكثير من الشائعات والأقاويل عن توقع الكثيرين اعتزاله الفن.

الأمر الذي نفاه جلال في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج “ستوديو 9090” عبر الراديو 9090. موضحاً أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

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مضيفاً: “القائمون على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي مفيش حاجة اسمها أن الدور ده هو أخر المطاف. أنت ممثل شاطر وهتعمل أدوار كتيرة”، وتابع: “هرجع اشتغل زي ما كنت بشتغل في الكام سنة اللي فاتوا. وهعمل أدوار متنوعة”.


مشيراً إلى أن القائمين على صناعة الفن والإعلام في مصر على درجة كبيرة من الاستنارة، وأوضح: “دول ناس متعلمين ومثقفين وفاهمين جداً أن ده فن. وفخامة الرئيس فاهم دور الفن في المجتمع وعارف كويس يعني ايه فن وفنان”.

 

الامارات نيوز

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