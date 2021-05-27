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الخميس، 27-05-2021 10:41 ص

بعد الانفصال.. براد بيت يأخذ حضانة الأطفال من أنجلينا جولي

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الوكيل الاخباري - أقر القضاء الأميركي حق النجم براد بيت بـ"الحضانة المشتركة" مع طليقته النجمة أنجلينا جولي لأطفالهما الستة، بعد معركة قانونية محتدمة استمرت خمس سنوات.

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وفي التفاصيل، رفض جون أودركيرك قاضي كاليفورنيا المسؤول عن الدعوى، السماح للأطفال بالإدلاء بشهاداتهم في القضية، الأمر الذي أثار غضب محامي جولي، لا سيما أن خمسة منهم قاصرون: باكس (17 عاماً)، وزهرا (16 عاماً)، وشيلو (14 عاماً)، والتوأم فيفيان ونوكس (12 عاماً).


ومنح القاضي الحضانة المشتركة لبيت، بعدما رأى أن شهادة جولي "تفتقر الى الصدقية".


وكان فريق جولي القانوني قد تقدّم بطلب إلى محكمة الاستئناف الجزائية الثانية في كاليفورنيا من أجل استبعاد أودركيرك من المحاكمة، استناداً إلى قانون الولاية الذي يسمح للقُصَّر بين 14 و 17 عاماً بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكم.

يُذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت أن المحكمة استمعت في وقت سابق إلى ابن جولي وبيت بالتبنّي مادوكس البالغ من العمر 19 عاماً، باعتباره بالغاً في نزاع الحضانة.


وقال مصدر إن مادوكس فاجأ الجميع بطلب صادم، وهو تغيير اسمه قانونياً من طريق إزالة "بيت" من شهرته، وهو ما لا تدعمه والدته، أنجلينا جولي. وأضاف أنه لا يستخدم شهرة والده بالتبنّي في المستندات غير القانونية، بل يعتمد شهرة "جولي".

 

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