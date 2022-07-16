بعد انتقادات واسعة ضده .. كرم بورسين يعتذر للشعب السعودي

الوكيل الإخباري-تعرّض الممثل التركي كرم بورسين لحملة انتقادات واسعة في السعودية وأطلق وسم بعنوان "إلغاء كرم بورسين"، تصدّر الترند السعودي بعد قيامه بوضع علامة إعجاب على تغريدة اعتبرت مسيئة للمملكة السعودية وملكها.



وبعد ساعات قليلة على انطلاق الحملة ضده وهجوم الجمهور السعودي عليه، قدّم كرم بورسين اعتذاره إلى الشعب السعودي، إذ غرّد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "لم أقل أيّ شيء، وضعت إعجاباً للتغريدة بالخطأ، اعتذر، وأقدّم اعتذاري في هذه التغريدة لكل من أساء إليه خطئي هذا"، وقام بإلغاء إعجابه بالتغريدة.



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