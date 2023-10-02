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الإثنين، 02-10-2023 09:56 ص

بعد ان قاموا بإبتزاز احمد ابو هشيمة ..هذا ما اصدرته المحكمة بحقهم - صور

معلومات-عن-أحمد-أبو-هشيمة


الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. 

وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلاً عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

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اليوم السابع 

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