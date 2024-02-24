بعد بتر ساقه.. فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

الوكيل الإخباري - أعلنت أسرة الممثل اللبناني فادي إبراهيم دخوله العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.



وأصدرت أسرة الممثل اللبناني بياناً جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، تم نقل فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، ومنعت عنه الزيارات".

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وطالبت أسرة فادي إبراهيم محبيه وجمهوره بالصلاة والدعاء له بالشفاء العاجل.

وشددت على عدم إصدار أي بيان بخصوص حالته الصحية من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة.

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