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الأربعاء، 07-02-2024 01:48 م

الصور الأولى للفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد بتر ساقه

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني طوني كيوان الصور الأولى للنجم اللبناني فادي إبراهيم من داخل المستشفى، بعد بتر ساقه إثر تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات مرض السكري.

وظهر إبراهيم، من داخل المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.
وكتب كيوان عبر حسابه على إنستغرام "الفنان طوني كيوان برفقة العميد الركن جان نهرا بزيارة للصديق فادي إبراهيم".

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وأكد كيوان أن الصورة نُشرت بعد حصوله على تصريح وإذن فادي، نظراً لمحبته وتقديره الكبير للعميد نهرا وزيارته له في المستشفى.


وطمأن نقيب المهن التمثيلية اللبناني، نعمة بدوي، الجمهور على الحالة الصحية لفادي، بعد بتر ساقه، حيث أكد أن حالته مستقرة ، لكنه لن يغادر المستشفى إلا بعد شهرين، للاطمئنان التام على حالته الصحية.

 


 

 

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