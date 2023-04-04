بعد تغيبها عن الموسم الرمضاني .. ياسمين صبري تستعد لعيد الفطر بهذا العمل !

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، في مقابلة مع احدى المجلات انزعاجها من النساء اللواتي يهدفن للفت الأنظار ، وقالت: «أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني لا أثق بسهولة في الآخرين وأخاف دخول ناس جديدة في حياتي».



وتطرقت ياسمين، للحديث عن طفولتها وتأثير جدتها على حياتها، مبينة أن الأخيرة ربّتها بأفضل طريقة وأسلوبها جعل منها امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء.



كما تحدثت عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: «لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد والنجاح له ضريبة».



وتشارك ياسمين في موسم عيد الفطر السينمائي القادم عبر فيلم «أبو نسب»، بطولة الفنان محمد إمام، وقالت في تصريحات تلفزيونية: إن الفيلم «كوميدي يتضمن رسائل هادفة، ومناسب لجميع أفراد العائلة»، موضحة أنها ستشارك كذلك في عيد الأضحى بفيلم جديد، وفيلم آخر أكشن في الصيف، لافتة: «ربما يكون هذا الفيلم الأول من نوعه لبطلة مصرية تقدم أكشن حقيقياً فيه فرهدة وتدريب».



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عكاظ

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