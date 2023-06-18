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الأحد، 18-06-2023 03:35 م

بعد حفله في أبوظبي.. ماجد المهندس يكشف عن مفاجأة

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان ماجد المهندس يوم أمس السبت حفلاً غنائياً على مسرح "الاتحاد أرينا" في أبوظبي، قدم فيه أغنيات جديدة وأخرى قديمة حققت شهرة واسعة.

وردد الجمهور الذي حضر بالآلاف كلمات الأغنيات القديمة والجديدة على السواء، خصوصاً تلك التي تضمنها ألبومه الأخير "بديت أطيب".

وفي نهاية الحفل، وأثناء اللقاء الصحفي، أعلن المهندس عن عمل فني جديد يجمعه قريباً مع الفنانة السورية أصالة، من كلمات الشاعر العراقي فائق حسن.

ووفق ردود فعل جمهور وصحافيين، فإن التعاون بين المهندس وأصالة يعد من أبرز الثنائيات الغنائية  المنتظرة.

وفي اللقاء الصحافي، كشف المهندس عن جولة فنية له عربياً قريباً، أبرزها حفل في مصر.

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