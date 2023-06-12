طفلة تقتحم مسرح وائل كفوري خلال حفله في قبرص -فيديو

الوكيل الإخباري- احيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا ضخما في قبرص، التقى فيه جمهوره الذي قطع مسافات طويلة ليلتقي فنانه المفضل ويمضى معه اوقاتا مميزة مليئة بالاغنيات الحماسية والرومنسية .



وقدم وائل في الحفل باقة من اجمل اغنياته، حيث جمع بين قديمه وجديده، ليخلق على المسرح اجواء مميزة مليئة بالحماس، اذ تفاعل الجمهور بشكل كبير معه وراح يردد اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب.

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وفي الحفل، فاجأت وائل كفوري طفلة صغيرة اقتحمت مسرحه وراحت تتمايل على انغام الاغنية التي كان يقدمها، ليتفاعل معها هو بطريقة عفوية ويغازلها من خلال اغنيته.



الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين والجمهور الذي اثنى على عفوية الطفلة وردة فعل وائل اللطيفة والمميزة، في حين تمنى البعض ان يكون هو مكان هذه الفتاة ويرقص مع فنانه المفضل وائل كفوري.

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