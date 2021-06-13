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الأحد، 13-06-2021 11:32 ص

بعد رحيل زوجها مخرج "طاش ما طاش".. فنانة سوريّة ' تتمنى الموت'- صور

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الوكيل الإخباري - بعد فترة قصيرة على رحيل زوجها، عبّرت الفنانة والمخرجة لورين عيسى عن حزنها الشديد وضعفها بعد رحيل شريك حياتها المخرج السعودي عبد الخالق الغانم الشهر الماضي.

وشاركت لورين متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" صورة رومنسية جمعتها بزوجها وكتبت عليها ما تشعر به بصدق وعفوية قائلة: "إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة".

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وأضافت: "أعيش دون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضانك كما عودتني. أشتكي وتضمني بقوة لتقول لي (أنا معك لا تخافي ما يفرقنا إلا الموت)، فعلا لم يفرقنا إلا الموت".

واختتمت كلماتها النابعة من القلب قائلة: "لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي".

يذكر أن المخرج السعودي رحل عن عالمنا في 18 من الشهر الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 63 عاما، تاركا مجموعة من الأعمال الفنية المميّزة، أشهرها مسلسل "طاش ماطاش". 


 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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