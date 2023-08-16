بعد زواج دام لـ 15 عاماً .. مصدر يكشف حقيقة طلاق نانسي عجرم

الوكيل الإخباري- تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خبراً عن قرب انفصال نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم رسمياً بعد زواج دام لنحو 15 عاماً .

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إلا أن مصادر لموقع " ET بالعربي" نفت هذا الخبر حيث يتواجد الثنائي حالياً في فرنسا مع بناتهم في المخيم الصيفي،كما وزار الثنائي برفقة أصدقائهم ديزني لاند والأجواء بينهم كانت إيجابية جداً.



يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الموسيقية كان كليب أغنية "تيجي ننبسط" والذي أطلقته يوم 8 أغسطس 2023 وحقق في أول أسبوع من طرحه أكثر من 3 مليون و500 ألف مشاهدة على يوتيوب.