نانسي عجرم تعلق على استخدام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي أصبحت هاجسا لدى بعض الفنانين بسبب استنساخ أصواتهم، بالإضافة إلى دمجها ببعضها.

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وفي التفاصيل، قالت نانسي إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حقيقيا، وفيه من الأشياء الجيدة عندما يتم دمج صوتها، أو أن تسمع أغانيها بأصوات زملائها الفنانين، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لن يستطيعوا تقليد إحساسها.



وتابعت الفنانة اللبنانية لبرنامج "التاسعة" على هامش حفلها في مدينة العلمين بمصر: "أنا مع وضد الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت؛ لأنه ممكن يعملوا فيديو بصوتي ويخلوني أقول كلام أنا لم أقله وهذه المشكلة، وفي النهاية أنا أفضّل الغناء لايف وأمام الجمهور؛ لأنه ممكن ياخدوا صوتي بس لن يتمكنوا يقلدوا إحساسي".

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