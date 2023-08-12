نانسي عجرم تطلق تحدي الصيف مع "تيجي ننبسط"

الوكيل الإخباري- قررت المغنية اللبنانية نانسي عجرم إضفاء جرعة من المرح والتحدي على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على وقع أنغامها الجديدة والمفعمة بالحيوية مع أغنية "تيجي ننبسط".



وفي خطوة مثيرة، تحدت عجرم جمهورها ومتابعيها للمشاركة في تحدي مختلف، حيث نشرت فيديو تظهر فيه وهي تقوم بقفزة متجهة نحو حمام السباحة برفقة أصدقائها، من كليب "تيجي ننبسط"



ودعت نانسي متابعيها بكلمات مليئة بالحماس والتحدي، بنشر أفضل وأجمل قفزة داخل حمام السباحة على حساباتهم الشخصية، معلقة "مين معقول يعمل مثلنا وينط بحمام السباحة؟".

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وفي حين يبدو أن التحدي بريء وبسيط، إلا أن التفاعل الجيد للجمهور مع تحدي عجرم في الساعات الأولى دفع منصات التواصل إلى إظهار عبارة ترتبط مع هذا التحدي، تدعو المتابعين إلى الحذر من مشاهدة هذه الفيديوهات تقول:



يذكر أن كليب "تيجي ننبسط" حقق قرابة مليوني مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحه، ويشار إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

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