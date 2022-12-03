السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

ليبيا.. استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبه

أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

المستقلة للانتخاب: تأجيل انتخابات غرف التجارة لعدم اكتمال النصاب

اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية- أسماء

تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية يتصدر تويتر

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

توقعات بسقوط الذهب عالمياً نحو 1500 دولار في 2023

تأجيل انتخابات تجارة إربد للسبت المقبل لعدم توفر النصاب

السبت، 03-12-2022 10:18 ص

بعد صفعة ويل سميث لـ كريس روك .. الأوسكار تفرض قواعد جديدة

431317Image1


الوكيل الإخباري-فرضت اكاديمية الاوسكار قواعد جديدة في حفلاتها المستقبلية وذلك بعد حادثة صفع النجم العالمي ويل سميث لمقدم الحفل العام الماضي النجم العالمي كريس روك.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، فقد أوضح موقع "فارايتي" أن الأكاديمية ستفرض الأمن في الحفل، لتجنّب تكرار حادث الصّفعة الأخير، الذي أقدم في خلاله الممثّل ويل سميث على صفع المضيف كريس روك بسبب دعابة قالها عن زوجة الأوّل.


وأوضحت الأكاديمية بأن الحفل المقبل سيتضمّن تأميناً عالي المستوى ومختلفاً عن الحفل السّابق، لأنّها لا ترغب في تكرار أيّ حوادث قد تشتّت النّاس عن الحدث السينمائيّ الأهمّ سنوياً.


وأضاف الرئيس التنفيذي لأكاديميّة الفنون والعلوم السينمائيّة، بيل كرامر، أن جميع الفئات سيتمّ تضمينها في البثّ التلفزيونيّ المباشر، الأمر الذي يعني أن الفئات الـ8 التي تمّ قطع بثّها التلفزيوني في العام الماضي، ستُعرض على الهواء في العام 2023.

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
رزان-مغربي.jpg4_

الموت يفجع رزان المغربي

11

مروة عبد المنعم تتلقى مداخلة هاتفية من والدها وتبكي بحرقة على الهواء

579a7ded-9646-436b-a3e5-890abe94519e

تانيا قسيس تقدم أغنية بمناسبة العيد الوطني للامارات

salwa1-c78ec1c7-d520-4bc6-8757-198a0f34fad6.

سلوى محمد : أبحث عن وظيفة بعيداً عن التمثيل

4902436-1591130697

هند صبري تسخر من مبابي بعد الفوز على فرنسا.. ماذا قالت؟

430755Image1

أنغام تغادر المستشفى وطبيبها يكشف حالتها الصحية