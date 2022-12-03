بعد صفعة ويل سميث لـ كريس روك .. الأوسكار تفرض قواعد جديدة

الوكيل الإخباري-فرضت اكاديمية الاوسكار قواعد جديدة في حفلاتها المستقبلية وذلك بعد حادثة صفع النجم العالمي ويل سميث لمقدم الحفل العام الماضي النجم العالمي كريس روك.

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وفي التفاصيل، فقد أوضح موقع "فارايتي" أن الأكاديمية ستفرض الأمن في الحفل، لتجنّب تكرار حادث الصّفعة الأخير، الذي أقدم في خلاله الممثّل ويل سميث على صفع المضيف كريس روك بسبب دعابة قالها عن زوجة الأوّل.



وأوضحت الأكاديمية بأن الحفل المقبل سيتضمّن تأميناً عالي المستوى ومختلفاً عن الحفل السّابق، لأنّها لا ترغب في تكرار أيّ حوادث قد تشتّت النّاس عن الحدث السينمائيّ الأهمّ سنوياً.



وأضاف الرئيس التنفيذي لأكاديميّة الفنون والعلوم السينمائيّة، بيل كرامر، أن جميع الفئات سيتمّ تضمينها في البثّ التلفزيونيّ المباشر، الأمر الذي يعني أن الفئات الـ8 التي تمّ قطع بثّها التلفزيوني في العام الماضي، ستُعرض على الهواء في العام 2023.



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