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الإثنين، 30-05-2022 02:13 م

بعد طلاقها لأكثر من مرة .. سمية الخشاب تكشف الأسباب

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عبر تصريحات تلفزيونية سابقة عن أسباب طلاقها من أزواجها .

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وقد تزوجت سمية الخشاب أكثر من مرة وفي كل ارتباط ينتهي بالفشل له أسباب، كانت قد أعلنت عنها في مناسبات عدة.


ووضحت الخشاب أن عمرها كان 24 في زواجها الأول، وقد تزوجت من شاب خارج الوسط الفني، لأن أهلها رغبوا بذلك ولم تعيش معه قصة حب، وانفصالا لأنه عارض خطواتها الفنية فاختارت الانفصال والتوجه لطريق الفن.


أما الزواج الثاني للفنانة سمية، كان زواج سري في البداية ومن ثم أوضحت أن أهل الطرفين كانوا على علم بكل شيء، وكان زوجها رجل أعمال عربي، وأشارت الخشاب عدم إفصاحهما للزواج بأن زوجها لا يحب الشهرة والأضواء، وبينت سبب انفصالها الثاني هو رغبة زوجها في ابتعادها عن الفن واعتزالها له.


وكشفت الفنانة المصرية عن ارتباطها بطيار في أحد البرامج التلفزيونية، ورغم حبها الشديد له لم يستمر الزواج طويلا، وذكر في الشائعات أن سبب الانفصال هو رغبة الطيار في عدم الإنجاب.


أما عن زواجها من أحمد سعد قالت إنه رفض سفرها للخارج، وبينت أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «بتستقوي» لكن زوجها أحمد رفض، وتحداها بقوله: "وريني هتطلعي الطيارة إزاي"، وأشارت أنه يوجد أخرى لانفصالها عن سعد، كالغيرة من علاقتها لوالديها رغم أنها تركت كل شيء لتعيش معه، وقالت عنه أنه يعتبر السيدة "جارية".

 

 

حرصت الخشاب على  تقديم واجب العزاء في الفنان القدير الراحل سمير صبري، وكان هذا الظهور الأول لها بعد وفاة والدتها.

 

ليالينا

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