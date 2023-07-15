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السبت، 15-07-2023 04:51 م

بعد عرض بدلة لطيفة للبيع بمزاد خيري .. فنانون ساهموا بعدد من الأعمال الخيرية

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الوكيل الإخباري - دومًا ما يكون للفنانين على مستوى الوطن العربي العديد من المواقف الإيجابية تجاه مجتمعاتهم وليس الأمر يقتصر على تقديم أعمالهم الفنية فقط، فدومًا ما كان الفنانون العرب على مدار تاريخ الفن العربي يقدمون المساعدات للمحتاجين ويقفون صفًا واحدًا لدعم الأعمال والجمعيات الخيرية.

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لطيفة تقرر بيع "بدلة" ظهرت بها منذ ثلاثين عامًا بمزاد خيري
تفاعل مؤخراً عدد كبير من الجمهور بالوطن العربي مع حلقة برنامج "معكم" من تقديم منى الشاذلي والتي تم من خلالها إستضافة المطربة التونسية لطيفة، والتي ظهرت خلال الحلقة وهي ترتدي "بدلة" كانت ظهرت بها قبل 30 عامًا بفيديو كليب أغنيتها الشهيرة "بحب في غرامك"، ليقرر جمهور الفنانة لطيفة إطلاق وسم "هاشتاج" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب.

 

وتفاعلت الفنانة لطيفة مع فكرة جمهورها، لتنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر" ليشارك جمهورها بكثافة بالمزاد، بعد قرارها بأن تتبرع بالمبلغ للأعمال الخيرية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "تفتكروا مزاد بدلة لطيفة بكره يوصل لكام؟ طب اهو، الليله وصل 200000 يارب بكرة يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي في بالي".

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها مشاركة أحد الفنانين في الأعمال الخيرية، فقد تنوعت طرق المشاركة بين من تبرعوا بأجرهم في حفلات وآخرون تبرعوا بمقتنياتهم و عدد من الفنانين بطرق مختلفة.

 

سيدتي 

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