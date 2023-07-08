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السبت، 08-07-2023 06:02 م

محمد هنيدي يسخر من هذا الأمر

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الوكيل الاخباري - سخر الفنان محمد هنيدي، من الأخبار التي تم تداولها حول إنشاء موقع تواصل اجتماعي جديد ليكون بديلاً لموقع "تويتر" في الوقت الحالي.

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وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الحاجة الغريبة اللي عرفهاني التطبيق ده إن نص كوكب الأرض بقوا انفلونسرز".


وبعد تعليقه الساخر فاجأ هنيدي جمهوره بانضمامه للمنصة الجديدة وكتب منشوراً على حسابه الخاص بها سخر فيه من موقع "تويتر"، ووجه فيه رسالة إلى إيلون ماسك صاحب الموقع الشهير، قال فيها: " أهم تعليمات من راجل خبير سوشيال ميديا قديم لكل القادمين من تويتر.. مسمهاش تغريدة أو تويتة اسمها ثيرد.. مسمهاش ريتويت.. اسمها ريبوست.. مسمهاش مفضلات أو تفضيل.. اسمها إعجابات أو إعجاب.. مسمهوش التايملاين اسمه حائط التغذية الآلي السريع لموقع ثيردز المنافس لتويتر واللي هيخلصنا من إيلون ماسك اللي اداني بلوك حقداً وكرهاً".


يذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلمه الجديد "مرعي البريمو" والذي سوف يطرح يوم 2 آب (أغسطس) بدور العرض السينمائي، فيه دور مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل التي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

 




 

 


 

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