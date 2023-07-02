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الأحد، 02-07-2023 10:41 ص

حقيقة زواج لطيفة التونسية من كاظم الساهر

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة لطيفة التونسية حقيقة الأنباء التي ترددت أكثر من مرة عن زواجها من الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان اللبناني راغب علامة  ومرورها بقصة حب مع فنان شهير، مشيرة إلى أنها واجهت تلك الأنباء كثيراً.

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وأوضحت لطيفة خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، أنها واجهت شائعات زواجها مع كل من عملت معه من المطربين في الوسط الفني.

وتابعت لطيفة: "طلع على شائعات كتير عن زواجي وكل لما اشتغل مع أي حد يقولوا إني اتجوزته، اشتغلت مع زياد الرحباني قالوا إني اتجوزته، وزمان لما عملت أغنية بحب في غرامك وراغب علامة عمل مغرم يا ليل قالوا إننا اتجوزنا  بس دة محصلش".

ولفتت لطيفة التونسية أنها واجهت نفس الشائعات مع الفنان كاظم الساهر، إلا أنها نفت الأمر تماما، مشيرة إلى أنها تواجه الشائعات بصفة مستمرة.

 

وأضافت: "لما اشتغلت مع كاظم الساهر قالوا إننا متجوزين ودة محصلش خالص، وفيه قصر كبير في تونس في المنزه بيقولوا دة بيت لطيفة وهو أصلا محدش من العيلة عتبه ولا راحة، انا متجوزتش حد خالص".


ونفت لطيفة ما تردد عن كونها عاشت قصة حب مع أحد الفنانين في الوسط الفني قائلة: "عمري ما عشت قصة حب مع فنان شهير، عمري ما حبيت فنان، ومحصلش إني حبيت من أول نظرة، وتعرضت لأزمات كثيرة كشفت لي ناس كتيرة علي حقيقتهم".

 


ليالينا

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