بعد غياب سنوات .. محمد سعد يعلن خوضه السباق الرمضاني بشخصية يقدمها لأول مرة في " الحج إكس لانس "

الوكيل الإخباري-أكّد المنتج المصري ممدوح شاهين تعاقده مع الفنان محمد سعد على تقديم مسلسل يعرض في شهر رمضان المقبل، بعد تسع سنوات من الغياب عن التلفزيون.

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وقال شاهين في تصريحات لموقع "العربي الجديد" إنّه تعاقد مع محمد سعد على القيام ببطولة مسلسل "الحج إكس لانس"، والذي سيعرض في شهر رمضان من العام المقبل، ولفت إلى أن التحضيرات بدأت منذ عدة أشهر، وتمّ إنجاز كتابة 20 حلقة من المسلسل عن طريق إحدى ورش الكتابة.



وأكّد شاهين أنّ الجمهور سوف يشاهد محمد سعد، الذي اشتهر بشخصية اللمبي، في شكل جديد تماماً وشخصية جديدة لم يسبق أن قدمها من قبل.

وأشار إلى أنّه لا يستطيع الحديث عن أيّ من تفاصيل المسلسل في الوقت الحالي، واعداً بالكشف عن المزيد من المعلومات في المستقبل القريب.



وكان آخر ظهور تليفزيوني لمحمد سعد من خلال مسلسل "فيفا أطاطا"، الذي قدمه عام 2014، وشاركه البطولة كل من الفنانين إيمي سمير غانم وسامي العدل وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم، وإخراج سامح عبد العزيز.



ودارت أحداث المسلسل حول العجوز أطاطا، التي تسبب المشكلات لنفسها ولمن حولها، فتدخل السجن بعد اتهامها بارتكاب جريمة، حيث تتسبّب بالمتاعب لمأمور السجن، قبل أن تتطوّر بينهما علاقة شخصية وعائلية.







