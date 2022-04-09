بعد كلام قصي خولي عنه...محمد رمضان يرد - فيديو

الوكيل الإخباري - رسالة من محمد رمضان إلى قصي خولي بعد كلامه عنه

وجه الفنان المصري محمد رمضان الشكر للممثل السوري قصي خولي بعد الكلام الذي قاله عنه، خلال إستضافة الأخير في برنامج "هلا بك".

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وقال رمضان : "النجم السوري الكبير قصي خولي كلامك عني أمس في تلفزيون دبي شهادة أعتز بها، تمنياتي لك بدوام النجاح في عملك وحياتك.

هذا وأرفق مع المنشور مقاطع فيديو من الحلقة يقول خولي فيها:"محمد رمضان استطاع أن يصنع حالة لم يصل إليها أحد، وهو النجم العربي الذي حمل اسمنا الى الخارج".



وتفاعل الرواد مع المنشور متمنيين النجاح لقصي و رمضان.

الفن