الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بلعاوي: السلالة الهندية المتحورة تقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقابة الصاغة تكشف لـ الوكيل مصير أسعار الذهب

ارتفاع أسعار النفط رغم تفاقم وضع كورونا في الهند

لجنة الأوبئة : مصاب كورونا غير معدٍ بعد 14 يوما في حال استمرار الأعراض

أسعار الذهب الثلاثاء 27/4/2021

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

وفيات الثلاثاء 27/4/2021

الثلاثاء، 27-04-2021 12:49 م

بعد هروبه لسنوات.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه!

EuEIiwUXMAEfySK


الوكيل الاخباري - في تطوّر غير مسبوق لقضيته، سلّم فادي شمندر، شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني، بعدما كان متوارياً عن الأنظار داخل مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

اضافة اعلان

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن فادي سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز "الحسبة" على المدخل الغربي للمخيم، بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.


وقد اختبأ فادي مع شاكر في مخيم اللاجئين منذ أحداث العام 2013، وذلك بعدما أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكمين بالسجن، ما مجموعه 22 عاماً مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية ضد المطرب اللبناني فضل شاكر، على خلفية اتهامه بالتدخل في أعمال الإرهاب.

وقضى الحكم الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر من طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".


أما الحكم الثاني فقضى بسجن فضل شاكر 7 سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية (حوالى 3300 دولار)، بتهمة تمويله "مجموعة أحمد الأسير" المسلّحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية ومشاركته معهم في قتال الجيش اللبناني عام 2013.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c7c17cca1fb79306de7ea69fd3402fe8_L

أول ظهور للفنانة حلا الترك بعد أزمتها مع والدتها.. شاهد

9999028491

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب ملابسه!

6728486-1469102507

إصابة الفنانة روجينا أثناء التصوير ونقلها للمستشفى

توك-كروز-800x549

توم كروز ينقذ مصوراً من الموت خلال تصوير فيلمه الجديد.. شاهد

ديانا-حداد

تغيير كبير في شكل الفنانة ديانا حداد يثير الجدل.. صور

5bd609b1f9

الفنانة ريم مصطفى تنهار في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

أخبار متعلقة
4631691-665701293

شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سير مروع.. فيديو

435732Image1

هاني مهنا يكشف تطورات حالته الصحية بسبب كورونا

حورية

أول تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لجراحات دقيقة.. فيديو

70246Image1-775x445_d

الظهور الأول للفنانة فخرية خميس بعد علاجها بالكيماوي.. صورة

EyClgqqXIAY5-Yj

لبنان خسر فنانا من العمالقة.. وفاة إدوارد الهاشم بعد صراع مع السرطان