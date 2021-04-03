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السبت، 03-04-2021 02:02 م

لبنان خسر فنانا من العمالقة.. وفاة إدوارد الهاشم بعد صراع مع السرطان

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الوكيل الاخباري - توفي، اليوم السبت، الفنان اللبناني، إدوارد الهاشم، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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وقررت أسرة الراحل، التي لم تكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن، استقبال العزاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من جائحة فيروس كورونا.


ومن أبرز أعمال الهاشم، مسلسلات "المعلمة والأستاذ" و"اهربوا جاية القفورة" و"ليالي شهرزاد" و"كابتن بوب"، و"لونا"، و"كراميل"، و"بين بيروت ودبي"، و"كيندا"، و"الينابيع"، بالإضافة إلى فيلم "الانفجار" من إنتاج عام 1982.

وكان آخر ظهور فني لإدوارد الهاشم في مسلسل "ثواني"، الذي عرض عام 2019، وحل في أحداثه كـ"ضيف شرف".


واعتبر نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح، نعمة بدوي، لصحيفة "النهار" اللبنانية أن لبنان والعالم العربي خسرا فنانا كبيرا من العمالقة والجيل الأول في ساحة التمثيل اللبنانية، بعد مسيرة حافلة بالأعمال المميزة.

وبدأ إدوارد الهاشم مسيرته المهنية عبر المديرية العامة للطيران المدني بوظيفة كاتب، واقتحم التمثيل من طريق مشاركته مع فرق الدفاع المدني في حلقات تحت اسم "في مواكب النور" للإذاعة اللبنانية، ثم بدأ بالعمل في تلفزيون لبنان.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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