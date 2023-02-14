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الثلاثاء، 14-02-2023 04:55 م

جورج وسوف يحيي الذكرى الأربعين لوفاة ابنه وديع بهذه الطريقة !

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الوكيل الإخباري- احيا سطان الطرب جورج وسوف الذكرى الاربعين لوفاة ابنه وديع على طريقته الخاصة.

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ونشر الوسوف على صفحته الخاصة عبر تويتر صورة تجمعه بإبنه الراحل، كما قام بوضعها كصورة شخصية لحسابه.

 



وقد حرص كثير من المتابعين على مواساة الوسوف بمصابه الاليم هذا، فيما كتب الاعلامي اللبناني نيشان قائلاً:" الله يرحمو ويلهمك الصّبر أبو وديع الغالي".


وكان احيا الممثل السوري عابد فهد يوم امس ذكرى مرور اربعين يوما على وفاة وديع، إذ نشر على صفحته الخاصة عبر تويتر مجموعة صور لوديع بينها صور تجمعه بوالده جورج، وكتب عليها:"ايها الوديع الحنون الطيب العطوف، في الاربعين على رحيلك ما زالت ابتسامتك على وجهك، وفي وصتك الان صدا لصوت سيبقى خالدا الى الابد، فليكن ذكره مؤبدا".

 

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