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الأحد، 31-01-2021 02:21 م

بعد 4 سنوات من الغياب.. محمد هنيدي يعود في فيلم جديد

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، عن أحدث أفلامه، والذي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البرومو الأول له، يوم امس السبت.

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وكشف هنيدي عن البرومو الأول لأحدث أفلامه "الأنس والنمس"، والذي يشارك في بطولته، منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج شريف عرفة، والمقرر طرحه قريبا.

 

ونشر الفنان المصري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، البرومو الأول للفيلم، ويحكي عن مواجهة بينه وبين "الزومبي"، حيث يعيش فى قصر كبير ويسمع أصوات مخيفة، ثم يلتقي شخصا وجهه مخيف ويسأله إذا كان "زومبي" ثم يركض مسرعا هربا منه.


وكتب على "تويتر": اوعى الزومبي.. هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الانس والنمس قريبا جدا واللي بيخاااااف يرووووح.


يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان المصري للسينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، في العام 2017، وشارك في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

 

سبوتنيك

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