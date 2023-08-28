بكاء عازف في "ليلة الدموع" يثير تعاطف واسع -صورة

الوكيل الإخباري- عادت أصداء حفل "ليلة الدموع" الفني الذي جرى في السعودية إلى قوائم الأكثر تداولًا على منصات التواصل، مع انتشار مقطع فيديو قصير يُظهِر أحد العازفين الذي توقف عن العزف بسبب تأثره الشديد.



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وكانت مدينة جدة في السعودية قد استضافت حفلًا غنائيًا ليلة الخميس الماضي، والذي يتضمن أداء أغانٍ حزينة فقط تحت عنوان "ليلة الدموع"، وشارك فيه ثمانية مطربين بقيادة المايسترو هاني فرحات.



وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية يُظهِر أحد العازفين وهو يتوقف عن العزف على آلة القانون ويُظهِر تأثره الشديد، خلال أغنية "على بالي" للفنان اللبناني آدم.





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