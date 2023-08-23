فيديو - تامر عاشور يصل للسعودية لاحياء ليلة الدموع : "جهزوا المناديل"

الوكيل الإخباري- في إطار التحضير لحفل "ليلة الدموع" المقرر إحياؤها غداً الخميس في مسرح "بنش مارك" في جدّة بالسعودية، أعلن النجم المصري تامر عاشور وصوله إلى المملكة العربية السعودية .

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ونشر تامر مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى مدينة جدّة واستقباله بحفاوة وبالورود، لينتقل بعدها ويظهر منديل باللون الأسود، في إشارة منه إلى "ليلة الدموع" المنتظرة.



وأثار المنديل الأسود ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وعلّق الجمهور على طرافة عاشور وطريقته الذكية في الترويج للحفل الغنائي الذي يضمّ مجموعة كبيرة من النجوم المعروفين بأغانيهم الرومانسية الحزينة.

وأرفق تامر المقطع بتعليق كتب فيه: "‏جمهور جدّة جهّزوا المناديل"، مع "إيموجي" لوجه يبكي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن شوقهم لسماع صوته ومحبتهم الكبيرة له.



وتضمّ حفلة "ليلة الدموع" إلى جانب تامر عاشور، مجموعة من النجوم هم: آدم، حمادة هلال، أحمد سعد، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ.







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