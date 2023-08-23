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الأربعاء، 23-08-2023 04:36 م

عبير نعمة تلغي حفلها في دمشق

عبير نعمة


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن إلغاء حفلها المقرر غدا الخميس على مسرح "دمر" في العاصمة السورية دمشق وذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة ببنود العقد المبرم بينهما.

وفي التفاصيل، أعربت عبير في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر "فيسبوك" عن حزنها بسبب انسحابها من الحفل، مؤكدة أن ذلك حدث نتيجة وقوع خلافات مع الشركة المنظمة.

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وأكدت أنه كان هناك سوء تنظيم، وحاولت جاهدة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، حتى لا تخذل جمهورها السوري، لكنها لم تنجح.


ووجهت الاعتذار لجمهورها في سوريا، مؤكدة أنه يستحق أن يكون حاضرا في حفلات أكثر تنظيما في المرات القادمة، متمنية اللقاء بهم في أقرب وقت ممكن.

 

الجديد


 




 

 


 

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