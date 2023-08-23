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الأربعاء، 23-08-2023 02:50 م

انضمام مطرب جديد إلى حفل "ليلة الدموع" في جدّة

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الوكيل الإخباري- وصل نجوم الحفل الغنائي "ليلة الدموع" المنتظر إحياؤه على مسرح "بنش مارك" غداً الخميس إلى المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: تامر عاشور، حمادة هلال ومسلم.

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ورغم إعلان الجهة المنظّمة للحفل عن نفاد بطاقات الحفل الذي يضمّ مجموعة من النجوم المعروفين بأغانيهم الحزينة من بينهم: تامر عاشور وآدم وهيثم شاكر، فاجأ المستشار ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ متابعيه على السوشيال ميديا بالإعلان عن انضمام مطرب جديد إلى الحفل.


ونشر تركي عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة وصول النجم أحمد كامل إلى جدّة استعداداً للمشاركة في حفل "ليلة الدموع".

وأرفق المقطع بتعليق طريف كتب فيه: " نجم جديد ينضم لملوك العكننة"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، واعتبر الكثير منهم أنها ستكون ليلة مميّزة لكل الرومانسيين والعشاق.

لها

 




 

 


 

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