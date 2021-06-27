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الأحد، 27-06-2021 02:22 م

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. نجوى كرم تطرح رسالتها على يوتيوب- فيديو

نجوى


الوكيل الإخباري - ككل سنة في تاريخ 26 حزيران/يونيو، تصادف الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فنشرت شمس الأغنية نجوى كرم في هذه المناسبة على قناتها الرسمية على اليوتيوب الرسالة الإنسانية التوجيهية التي كانت قد وجهتها العام المنصرم الى جميع المواطنين لحماية أنفسهم من آفة المخدرات القاتلة، وبثتها معظم التلفزيونات المحلية والخارجية.

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وتداول جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الرسالة الانسانية التي تحمل توقيعها وصوتها، التي حملت عنوان "نعش السم" المرفقة بفيديو كليب مصور يشرح المخاطر التي يمر بها كل الشخص خلال تعاطي المخدرات. 


كلمات الرسالة:
(يلي عم تتعاطى السم/تتسم دماغك وتطير/ايمانك بشيل الهم/ مش كذبة هيك مشاوير/قلي شو لي جابرك/ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير/سكر باب المضافي بوج لي بدو يغرك/ وما تخلي الفكر الصافي/ يتغر بغبرة تضرك/ قعود تجلى وناجي الله/ تتخلق وتموت كبير/ وقلي شو لي جابرك/ ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير).

 

 

 

 

المصدر - نواعم 
 

 




 

 


 

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