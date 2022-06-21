بمناسبة عيد الأب.. سيف نبيل يستذكر والده بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-إستذكر الفنان العراقي سيف نبيل والده الراحل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي مستخدماً كلمات مؤثرة .



وقال سيف نبيل معبراً عن إشتياقه الكبير للراحل، وعدم تغير شعوره اتجاهه وشوقه له مع مرور السنبين، وكتب: "ما كان لمرور الزمن ان ينسيني غيابك.. ثبتك الله في قلبي حياً الى الابد. أبي عيد الأب".

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وتفاعل المتابون بشكل كبير مع منشور سيف نبيل هذا، وعبروا عن أسفهم على رحيل الوالد، مؤكدين أن هذه الذكرى لا بدّ أن تؤثر به وتحرك شوقه اتجاهه.





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