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الأربعاء، 21-09-2022 11:04 ص

بهذه الطريقة احتفلت نادين نسيب نجيم بميلاد ابنها -صور

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الوكيل الإخباري-في أجواء طفوليةٍ مرحة، وبكعكة ميلادٍ حملت شعار "باتمان"، احتفلت النجمة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلاد ابنها "جوفاني"، حيث شاركت مجموعةً من الصور بهذه المناسبة الخاصة. 

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النجمة اللبنانية كشفت عن تفاصيل الحفل المميز لطفلها، من خلال الصور التي نشرتها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت في أغلبها وهي تحتضن طفلها، وتقف معه أمام كعكة الميلاد التي جاءت باللونين الأصفر والأسود، كما أظهرت الصور وجود ابنتها "هيفين"، وأصدقاء طفليها. 


وعلقت نجمة "صالون زهرة"، على تلك الصور التي نشرتها، بأن هذه اللحظات التي تعيشها هي أسعد لحظات حياتها. 

 




زهرة الخليج

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