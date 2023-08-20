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الأحد، 20-08-2023 03:59 م

تامر عاشور يعلق على أول حفل له في الإمارات

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الوكيل الإخباري- علق الفنان تامر عاشور على إحيائه أول حفل له في الإمارات، ونشر مقطع فيديو له من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

وكتب تامر عاشور في تعليقه على حفل الإمارات: «الحمد لله إمبارح كانت أول حفل ليا في الإمارات.. الحقيقة مش قادر أوصفلكم قد إيه الجمهور اللي كان حاضر من كل مكان في الوطن العربي متفاعل ومبسوط طول الوقت».

وتابع: «أنا مكنتش عايز الوقت يعدي ألف شكر لدوله الإمارات الحبيبة على حسن الاستقبال والضيافة وألف شكر لشبابنا المجتهدين اللي نظموا الحفلة على أكمل وجه».

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صدى البلد

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