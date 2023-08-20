تامر عاشور يعلق على أول حفل له في الإمارات

الوكيل الإخباري- علق الفنان تامر عاشور على إحيائه أول حفل له في الإمارات، ونشر مقطع فيديو له من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.



وكتب تامر عاشور في تعليقه على حفل الإمارات: «الحمد لله إمبارح كانت أول حفل ليا في الإمارات.. الحقيقة مش قادر أوصفلكم قد إيه الجمهور اللي كان حاضر من كل مكان في الوطن العربي متفاعل ومبسوط طول الوقت».



وتابع: «أنا مكنتش عايز الوقت يعدي ألف شكر لدوله الإمارات الحبيبة على حسن الاستقبال والضيافة وألف شكر لشبابنا المجتهدين اللي نظموا الحفلة على أكمل وجه».



اضافة اعلان



صدى البلد