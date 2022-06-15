تدوينة مغلوطة حول صحة عادل امام تُغضب عائلته

الوكيل الإخباري-بعد انتشار شائعات كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، خرجت العائلة لتنفي الأخبار جملة وتفصيلاً.



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فقد أكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة الزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها.



ونفى في تصريحات خاصة لـموقع "العربية.نت"، كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلا إن الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه.



كذلك شدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.





وأتى توضيح إمام بعدما انتشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات، نسبت إلى شقيق الزعيم، زعمت أن الفنان يمر بأزمة صحية خطرة.

وذكرت: "النجم الكبير سناً ومكانةً.. الزعيم عادل إمام دخل مرحلة صعبة في مرضه ويحتاج الدعاء".

وقد أزعجت تلك الشائعة محبي ومعجبي "زعيم الكوميديا"، كما يلقبونه.





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