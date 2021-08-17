تطورات الحالة الصحية للإعلامية ياسمين الخطيب

الوكيل الإخباري - تعاني الإعلامية ياسمين الخطيب من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن أعلنت عن الأمر في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي معتذرة ممن حضروا حفل قرانها.

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وتشعر ياسمين بتعب شديد وحالتها غير مستقرة ، وتخضع حاليا للعزل المنزلي ، وتتابع مع الأطباء حيث تحصل على العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة وتوجهت لجمهورها بالدعاء لها كي تمر هذه الفترة الصعبة وفق تصريحات صحافية لها.



ولم يمض شهر العسل كما كان مخططاً له بل نغصت إصابتها بكوفيد 19 فرحتها بعد زواجها من رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من خفل زفافها.

المصدر - الفن