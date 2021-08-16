تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية، بشرى، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد. وقالت في تصريحات لـصحيفة الوطن المصرية إن حالتها مستقرة في الوقت الحالي، ولكن أعراض (كوفيد-18) تزداد لديها يوما بعد يوم.

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وتابعت الممثلة المصرية أنها تخضع حاليا داخل منزلها لبروتوكول العلاج من كورونا، والتابع لوزارة الصحة المصرية وطلبت من محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.



وأعلن عن إصابة بشرى بفيروس كورونا المستجد زوجها سليم عمرو هيكل، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ودعا لها بالشفاء، وحذر من الموجة الرابعة لـ(كوفيد-19).

المصدر - لبنان 24



