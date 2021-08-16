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الإثنين، 16-08-2021 06:06 م

وفاة الملحن الشهير محمد سعد

محمد


الوكيل الإخباري - توفي اليوم الملحن محمد سعد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيسبوك خبر  الوفاة : «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».


كما نعاه الفنان حمادة هلال عبر فيسبوك: «الله يرحمك ويحسن اليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء».


ومن أعمال محمد سعد، أغنية «قول تاني كده و أخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة.

 

البيان


 




 

 


 

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