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الجمعة، 10-12-2021 08:09 م

تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب -صورة

أنطوانيت


الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة السورية هبة نور عن تطورات حالة الممثلة السورية القديرة أنطوانيت نجيب الصحيّة بعد تعرضعا لوعكة صحية .

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ونشرت هبة صور تجمعها بـ أنطوانيت وكتبت تعليقاً قالت فيه: "الحمدلله على سلامتك يا حبيبة قلبي انتي".

 



وكان قد كشف موقع "الفن" قبل ايام ان أنطوانيت نجيب قد نقلت إلى العناية المركزة في المستشفى يوم السبت، بعد تدهور حالتها الصحية.


وأوضحت سماح شويري ابنة الفنانة أنطوانيت، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يلا ترند"، أن وضع والدتها مستقر الآن لكنه ليس جيدا .


أما المخرج السوري تامر إسحاق قال ان حالة أنطوانيت نجيب سيئة جدا، وطلب من الجميع الدعاء لها أما الممثلة وفاء موصللي اشارت الى انها حين زارت أنطوانيت بدت مستسلمة تماما، ولا تتحرك مطلقا، كأنها تنتظر النهاية.

 

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