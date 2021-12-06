الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

لقاء الملك بالمجلس الدائم للنواب وراء تأجيل جلسة الاثنين الرقابية

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

الإثنين، 06-12-2021 11:28 ص

تطورات مقلقة في حالة أنطوانيت نجيب الصحية

9468437_1638535823


الوكيل الإخباري - لا تزال حالة النجمة أنطوانيت نجيب مصدر قلق للمشاهير ومحبيها بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها وتسببت في دخولها الى العناية المشددة في المستشفى، حيث أوضحت ابنتها سماح شويري قبل أيام أن والدتها بوضع مستقر ولكنه ليس جيد بعد تدهور حالتها الصحية.

اضافة اعلان

 

وأوضحت ابنة النجمة السورية في مداخلة تلفزيونية أن "وضع والدتها مستقر ولكن ليس جيداً"، موضحة أن حالة والدتها تدهورت عقب إصابتها بانصباب في الرئة، نتيجة عمليات غسيل الكلى، ما أسفر عن دخولها العناية المركزة.

 

أكد المخرج ثامر إسحاق أن حالة أنطوانيت سيئة جدا، رغم استقرارها، وطلب من الجميع الدعاء لها.

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
دفاتر-مايا-1638734551-0

فيلمان لبنانيان يفوزان بجوائز في مهرجان القاهرة السينمائي

hsyn-ljsmy_357391

شاهد...حسين الجسمي يفاجئ الجميع باستعادة وزنه الزائد

عفاف-مصطفى

عفاف مصطفى تثير الجدل بتعليقها على أزمة الطفل الباكي

لبنى

بعد غياب طويل شاهدوا كيف بدت لبنى عبد العزيز

f183853e687e4962a4ab9e31c1baa097

رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب - فيديو

47694

شاهد ...دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي