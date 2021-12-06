تطورات مقلقة في حالة أنطوانيت نجيب الصحية

الوكيل الإخباري - لا تزال حالة النجمة أنطوانيت نجيب مصدر قلق للمشاهير ومحبيها بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها وتسببت في دخولها الى العناية المشددة في المستشفى، حيث أوضحت ابنتها سماح شويري قبل أيام أن والدتها بوضع مستقر ولكنه ليس جيد بعد تدهور حالتها الصحية.

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وأوضحت ابنة النجمة السورية في مداخلة تلفزيونية أن "وضع والدتها مستقر ولكن ليس جيداً"، موضحة أن حالة والدتها تدهورت عقب إصابتها بانصباب في الرئة، نتيجة عمليات غسيل الكلى، ما أسفر عن دخولها العناية المركزة.



أكد المخرج ثامر إسحاق أن حالة أنطوانيت سيئة جدا، رغم استقرارها، وطلب من الجميع الدعاء لها.

المصدر - لها