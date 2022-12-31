تطورات الحالة الصحية للفنانة منى فاروق

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة منى فاروق، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها بعد خروجها من غرفة العمليات كشفت من خلالها عن إجرائها عملية جراحية ناجحة في عينها.



وعلقت منى على الصورة بقولها: "الحمد لله على كل حال وشكرا لكل اللي سأل عليا آسفة لو مبردش على التليفون عشان عيني مبقتش كويسة ادعولي".

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وكان منى قد كشفت منذ عدة أيام من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرضها لأزمة صحية شديدة تتطلب خضوعها لجراحة عاجلة.



وطلبت منى في منشورها من جمهورها الدعاء بالشفاء حيث كتبت قائلة:" ادعولي هعمل عملية النهاردة يارب أقوم بالسلامة".



وتعتبر هذه الأزمة الثالثة لمنى فاروق في عام 2022، حيث كشفت سابقاً عن تعرضها لأزمتين دخلت بسببهما المستشفى للخضوع لجراحة.



لها

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