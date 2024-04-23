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الثلاثاء، 23-04-2024 11:16 ص

تطورات جديدة حول مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد الحكم بإعدام المتهمين

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الوكيل الإخباري - حجزت محكمة النقض في مصر، الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 8 يوليو للحكم.

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ورأت النيابة المصرية بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة المصرية للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين . 


وسبق أن أمر النائب العام في مصر، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

 

 

المرصد 

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