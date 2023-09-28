الخميس 28-09-2023
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الخميس، 28-09-2023 10:38 ص

تطورات جديدة في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن

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الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة كويتية يوم الأربعاء، رفض إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، في أحدث تطورات قضيتها، والمتهمة فيها بالتسبب بحادث مروري نتج عنه وفاتان وإصابة آخرين.

وفي التفاصيل، بثت قناة المجلس الكويتية ما أصدرته المحكمة من قرار والذي يفيد برفض محكمة الجنح الكويتية، الإفراج عن الفاشنيستا، واستمرار حبسها، وتأجيل القضية إلى 11 أكتوبر المقبل.

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وفي نفس السياق، نشر محامي "المؤمن" مشاري الطويل، على صفحته الشخصية عبر منصة اكس، بأن المحكمة تنظر في إحالة القضية، وقال: "حضرنا المحاكمة بصفتنا مدعيين مدنيًا عن المجني عليه، وقرر القاضي إحالة القضية لرئيس المحكمة حتى تُحال لدائرة أخرى".

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