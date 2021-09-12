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الأحد، 12-09-2021 10:26 ص

تعرفوا على أول ممثل عربي دخل هوليوود - صور

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الوكيل الإخباري - يعتقد العديد ان أول ممثل عربي دخل هوليوود هو الممثل المصري الراحل عمر الشريف، لكن الحقيقة ليست كذلك، حيث أنه سبق عمر الشريف ممثل سعودي إلى هوليوود هو خليل الرواف .

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خليل الذي رحل عام 2000 عن عمر يناهز الـ95 عاما، لعب دوراً في هوليوود هو حارس بدوي لشيخ قبيلة في صحراء العراق في فيلم "كنت مراسلا حربيا" "Cover the War" مع النجم جون واين عام 1937 ، ولعبت انكليزية خليل الجيدة جداً دوراً مهماً في وصوله إلى هوليوود.

 

وشارك في فيلم واحد في هناك حيث لم يناسبه المجتمع السينمائي في هوليوود لارتباطه بثقافته وتقاليده الأصلية كثيراً، حتى أنه عرض عليه المشاركة في العديد من الاعمال ورفضها.

كيف وصل خليل الرواف إلى هوليوود وما هي قصته المشوقة؟


الفقر الذي عانى منه خليل جعله يتوجه مع قوافل العقيلات في تجارتها الشهيرة لطلب الرزق في أنحاء من العراق وسوريا وفلسطين، وجذبت أميركية شقراء تدعى "فرانسيس أليسون" خليل فترك تجارته مرافقاً إياها من بغداد إلى دمشق ومنها إلى بيروت، ثم غادرت هي إلى نيويورك والتقيا بعدها في الشام حيث تزوجا وانطلقا بباخرة إلى الولايات المتحدة الاميركية، لكن آلت الاختلافات الثقافية بينهما إلى الطلاق ليتزوج بعدها أميركية هي "كونستانس ويلمان" أنجب منها ابنه نواف وطلقها ليعود بعدها للقاهرة ويتزوج بمصرية وينجب منها ابنتين.

 

ثم عاد خليل للسعودية ليبحث عن ابنه وكان الاخير شارك في حرب فيتنام بعدها بدأ هو بالبحث عن والده والتقيا حين كان الشاب عمره 45 عاماً وخليل عمره 95 عاما ثم رحل أول ممثل عربي في هوليوود.

 

الأحداث رواها خليل في كتابه الذي تم نشره بعد وفاته بعنوان "صفحات مطوية من تاريخنا العربي الحديث".







المصدر - الفن 

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