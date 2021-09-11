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السبت، 11-09-2021 10:44 ص

أفلام الرعب تعود إلى ملاهي هوليوود بعد نزوح شبح كورونا

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الوكيل الإخباري - يعود النشاط اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع إلى «المتاهات» التفاعلية والمنازل المسكونة المستوحاة من أفلام الرعب الشهيرة في مدينة «يونيفرسال ستوديوز» للملاهي في هوليوود.

وتدبّ الحياة مجدداً في مختلف أنواع الوحوش في هذا المتنزه الترفيهي الذي درَج على ارتداء حلة خاصة لمناسبة عيد هالوين.

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وكانت جائحة «كوفيد 19» التي أثارت الرعب أكثر من كل المخلوقات المخيفة الأخرى ألقت بظلالها العام الفائت على هذا المعلم الهوليوودي وأدت إلى إلغاء «هالوين هورور نايتس» (ليالي رعب الهالوين).


لكنّ المنظمين قرروا طرد شبح فيروس كورونا في خريف السنة الحالية، متوقعين أن يعود الزوار بكثافة لخوض تجربة الإثارة ولاحظ المدير الفني المسؤول عن «هالوين هورور نايتس» جون موردي أن «الرعب يستقطب دائماً بشكل جيد جداً في أصعب المراحل».

 

المصدر - البيان 

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