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السبت، 04-09-2021 04:34 م

تفاصيل مسلسل أنجين أكيوريك الجديد

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل اعلام تركية عن تفاصيل مسلسل "الهروب" للنجم التركي أنجين أكيوريك الجديد، اذ سيعرض على احدى المنصات الإلكترونية، ويتألف من 8 حلقات، من اخراج ياغيز الب اكايدن، وتأليف علي دوغانتشاي.

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لـ أنجين أكيوريك في بداية تجاربه التمثيلية، اذ بدا بطريقة مختلفة عما هو الآن، اي أنه قد خضع بعد هذه الصورة لعدّة تعديلات تجميلية في وجهه، وخصوصا الأنف.


واثارت هذه الصورة سخرية المتابعين، الذين لم يتوقعُ ان نجمهم كان بهذا الشكل في الفترة السابقة.

 

المصدر- الفن

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