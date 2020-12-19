تنمّر قاسٍ على سامية الجزائري يستفز شكران مرتجى

الوكيل الإخباري _ بعد غيابها لسنوات طويلة تعرضت الفنانة السورية سامية الجزائري الى موجة من السخرية بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شكلها ، وذلك بعد ان تم تداول صورة حديدة لاحدث ظهور لها من كواليس تصوير مسلسل "الكندوش" برفقة كل من الفنانة شكران مرتجى وأيمن رضا.
الأمر الذي استفز الفنانة مرتجى التي دافعت عن الجزائري من خلال تعليق نشرته على حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انها قالت : "بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل. للمتنمرين أتوجه. قبل أن تكتب أنظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر واانظر إلى قباحة قلبك واانظر ماذا صنعت أنت في حياتك وانظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ. هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل".
المصدر : لها