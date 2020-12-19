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السبت، 19-12-2020 09:23 ص

تنمّر قاسٍ على سامية الجزائري يستفز شكران مرتجى

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الوكيل الإخباري _ بعد غيابها لسنوات طويلة تعرضت الفنانة السورية سامية الجزائري الى موجة من السخرية بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شكلها ، وذلك بعد ان تم تداول صورة حديدة لاحدث ظهور لها من  كواليس تصوير مسلسل "الكندوش" برفقة كل من الفنانة شكران مرتجى وأيمن رضا.

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الأمر الذي استفز الفنانة مرتجى التي دافعت عن الجزائري من خلال تعليق نشرته على حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انها قالت : "بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل. للمتنمرين أتوجه. قبل أن تكتب أنظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر واانظر إلى قباحة قلبك واانظر ماذا صنعت أنت في حياتك وانظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ. هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل".

 

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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