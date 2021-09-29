تهافت على فيلم جيمس بوند قبل عرضه

الوكيل الإخباري - باعت شركة "أوديون" لإدارة دور العرض السينمائي في لندن، أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die" - "لا وقت للموت" الذي سيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله مرات عدّة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الشركة إنّ المشاهدين في دور العرض زاد عددهم بنسبة عشرة في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة خصوصاً بعد الإعلان عن فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.



وأعلنت الشركة أن فيلم جيمس بوند الجديد من المتوقع أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019".

المصدر - الفن