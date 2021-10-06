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الأربعاء، 06-10-2021 10:44 ص

تورم وجه إلهام الفضالة بسبب هذا المرض - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة عن سبب غيابها عن متابعيها في الآونة الأخيرة وذلك عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأكدت إلهام إلى أن ما منعها من تصوير يومياتها لمتابعيها هو تورم وجهها بسبب الحساسية التي أصابت عينيها.

 

وقالت الفضالة :"مساء الخير والنور، طبعاً غبت عنكم هل تعلمون لماذا؟ لقد أصبتُ بحساسية ليست طبيعية في عيني، لقد استيقظت من النوم وجدتها كذلك".


وأضافت :"الله لا يوريكم ما حدث بي، ركبت عدسات ورموش، لكني أزلتها سريعاً، وفركتُ عيني كثيراً، ووضعت كمادات على عيني لكي تتحسن، ولكنها بدون جدوى، وذلك كله بسبب الورم الذي تعرض وجهي له، يمكن الحساسية جاءتني من العدسات التي ارتديتها، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها عدسات".

 

 

 

المصدر - الفن 

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