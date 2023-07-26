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الأربعاء، 26-07-2023 12:58 م

توم كروز يعبر عن قلقه من الذكاء الاصطناعي

توم-كروز


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان العالمي توم كروز، عن قلقه اتجاه مستقبله المهني في مجال الفن، وذلك بسبب إدخال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من ثروته المقدرة بمئات الملايين، حيث جنّدت منظمة تعنى بالممثلين "كروز" للتعبير عن مخاوفهم، من الذكاء الاصطناعي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن القلق والخوف الذي ينتاب الفنان العالمي توم كروز البالغ من العمر 61، ومعه ممثلون آخرون في هوليوود، بسبب الذكاء الاصطناعي، حيث أكد النجم في تصريحات له، أن الجمهور لن يفضل مشاهدة المنتج الرقمي الذي يعتمد علي الذكاء الاصطناعي،  وسيفضل مشاهدة ممثلين حقيقيين، ولن يتفاعل مع من يقوم بدور الممثلين الحقيقيين على الشاشة.

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ليالينا

 




 

 


 

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